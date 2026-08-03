Ижевск. Удмуртия. Днём 2 августа в Можгинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

40-летний водитель «Рено Дастер» не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии мужчина погиб от полученных травм.

По предварительным данным, погибший не имел водительских прав, а также он не был пристегнут ремнём безопасности.