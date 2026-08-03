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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Мужчина погиб в ДТП в Можгинском районе Удмуртии

11:01, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Мужчина погиб в ДТП в Можгинском районе Удмуртии
11:01, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
72
0
#Удмуртия\n#Можгинский район\n#ДТП\n#авария\n#смертельное ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Предварительно, он не был пристёгнут ремнём безопасности.

Ижевск. Удмуртия. Днём 2 августа в Можгинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

40-летний водитель «Рено Дастер» не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии мужчина погиб от полученных травм.

По предварительным данным, погибший не имел водительских прав, а также он не был пристегнут ремнём безопасности.

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11:01, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
72
0
#Удмуртия\n#Можгинский район\n#ДТП\n#авария\n#смертельное ДТП