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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Следком расследует обстоятельства гибели людей в Удмуртии при атаке беспилотников

16:35, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Следком расследует обстоятельства гибели людей в Удмуртии при атаке беспилотников
16:35, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
294
0
#Удмуртия\n#атака БПЛА\n#гибель людей
Источник фото: СК РФ
294
0

Ведомство квалифицировало акт как преступные действия в отношении мирных жителей.

Ижевск. Удмуртия. Следователи СК России будут расследовать преступные действия в отношении мирных жителей Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в соцсетях.

Напомним, ранее Ольга Абрамова сообщила, что в Удмуртии в результате вражеских атак беспилотников погибли три человека. Два человека пострадали, один из них ребенок.

 Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.

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16:35, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
294
0
#Удмуртия\n#атака БПЛА\n#гибель людей