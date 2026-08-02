Ведомство квалифицировало акт как преступные действия в отношении мирных жителей.
Ижевск. Удмуртия. Следователи СК России будут расследовать преступные действия в отношении мирных жителей Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в соцсетях.
Напомним, ранее Ольга Абрамова сообщила, что в Удмуртии в результате вражеских атак беспилотников погибли три человека. Два человека пострадали, один из них ребенок.
Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.
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