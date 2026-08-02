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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Два беспилотника сбили в небе над Удмуртией

14:35, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Два беспилотника сбили в небе над Удмуртией
14:35, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
123
0
#Удмуртия\n#атака БПЛА\n#гибель людей
Источник фото: ИА «Сусанин»
123
0

В результате атаки авиации противника на севере республики погибли три человека.

Ижевск. Удмуртия. В небе над Удмуртией уничтожили два БПЛА. Об этом в соцсетях сообщила руководитель республики Ольга Абрамова.

«В результате атаки пострадал гражданский автомобиль на севере региона. По оперативным данным, к сожалению, погибли три человека. Два человека в больнице, один из них ребёнок. Девочку доставим в Ижевск сразу, как стабилизируется состояние», — сообщила Ольга Викторовна.

На месте работают все оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

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14:35, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
123
0
#Удмуртия\n#атака БПЛА\n#гибель людей