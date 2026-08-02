Ижевск. Удмуртия. В небе над Удмуртией уничтожили два БПЛА. Об этом в соцсетях сообщила руководитель республики Ольга Абрамова.

«В результате атаки пострадал гражданский автомобиль на севере региона. По оперативным данным, к сожалению, погибли три человека. Два человека в больнице, один из них ребёнок. Девочку доставим в Ижевск сразу, как стабилизируется состояние», — сообщила Ольга Викторовна.

На месте работают все оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.