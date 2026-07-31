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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Двухквартирный дом сгорел в Юкаменском районе Удмуртии

16:30, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Двухквартирный дом сгорел в Юкаменском районе Удмуртии
16:30, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
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#Удмуртия\n#Юкаменский район\n#пожар
Источник фото: Государственная противопожарная служба Комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии.
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Площадь пожара составила почти 400 кв. м.

Пышкет. Удмуртия. Двухквартирный деревянный дом с надворными постройками сгорел в селе Пышкет Юкаменского района. Пожар произошёл вечером 30 июля, сообщает Государственная противопожарная служба Комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 22:24. В одной из квартир проживал 52-летний мужчина, вторая была нежилой. На момент пожара мужчина находился дома, заметил огонь и успел выйти на улицу.

Огнеборцы совместно с добровольцами ликвидировали возгорание. Огонь уничтожил двухквартирный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 394 кв. м.

Причину возгорания устанавливают.

 

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16:30, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
8
0
#Удмуртия\n#Юкаменский район\n#пожар