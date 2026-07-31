Пышкет. Удмуртия. Двухквартирный деревянный дом с надворными постройками сгорел в селе Пышкет Юкаменского района. Пожар произошёл вечером 30 июля, сообщает Государственная противопожарная служба Комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 22:24. В одной из квартир проживал 52-летний мужчина, вторая была нежилой. На момент пожара мужчина находился дома, заметил огонь и успел выйти на улицу.

Огнеборцы совместно с добровольцами ликвидировали возгорание. Огонь уничтожил двухквартирный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 394 кв. м.

Причину возгорания устанавливают.