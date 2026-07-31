Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 9-этажном доме на улице Холмогорова 29 июля произошёл пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии, горели электроприборы на кухне.

Возгорание началось на пятом этаже в доме №14. Дым из окна заметили прохожие и вызвали пожарных.

«Дверь никто не открывал, поэтому огнеборцы вскрыли ее с помощью специнструментов. На кухне горели электроприборы (СВЧ-печь и аэрогриль), внутренняя отделка помещения кухни на 2 кв. м», — говорится в сообщении.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание проводов в розетке.