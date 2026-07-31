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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пожар в квартире на улице Холмогорова в Ижевске произошёл из-за микроволновки

15:16, 31 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Пожар в квартире на улице Холмогорова в Ижевске произошёл из-за микроволновки
15:16, 31 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
64
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#МЧС Удмуртии\n#пожарные\n#возгорание
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Спасателей вызвали прохожие, которые увидели идущий из окна дым.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 9-этажном доме на улице Холмогорова 29 июля произошёл пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии, горели электроприборы на кухне.

Возгорание началось на пятом этаже в доме №14. Дым из окна заметили прохожие и вызвали пожарных.

«Дверь никто не открывал, поэтому огнеборцы вскрыли ее с помощью специнструментов. На кухне горели электроприборы (СВЧ-печь и аэрогриль), внутренняя отделка помещения кухни на 2 кв. м», — говорится в сообщении.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание проводов в розетке.

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15:16, 31 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
64
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#МЧС Удмуртии\n#пожарные\n#возгорание