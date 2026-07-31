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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Водитель мощного электросамоката сбил 68-летнюю женщину в Ижевске

13:49, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Водитель мощного электросамоката сбил 68-летнюю женщину в Ижевске
13:49, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
280
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ДТП\n#электросамокат
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Мужчина управлял электросамокатом без водительских прав.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 68-летняя женщина получила травмы после наезда электросамокатчика. ДТП произошло 30 июля около 16:00 возле дома №41 на улице Школьной, сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

По предварительным данным, 43-летний мужчина ехал по тротуару на электросамокате мощностью более 250 Ватт и сбил пешехода. При этом водитель не имел прав на управление транспортом. Как отмечают в ГАИ, если мощность электросамоката превышает 250 Ватт, он относится к категории мототранспорта, а для его управления требуется водительское удостоверение.

В отношении мужчины составили административные материалы по факту ДТП и управления транспортом без соответствующих прав. Электросамокат поместили на спецстоянку.

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13:49, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
280
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ДТП\n#электросамокат