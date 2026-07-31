Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 68-летняя женщина получила травмы после наезда электросамокатчика. ДТП произошло 30 июля около 16:00 возле дома №41 на улице Школьной, сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

По предварительным данным, 43-летний мужчина ехал по тротуару на электросамокате мощностью более 250 Ватт и сбил пешехода. При этом водитель не имел прав на управление транспортом. Как отмечают в ГАИ, если мощность электросамоката превышает 250 Ватт, он относится к категории мототранспорта, а для его управления требуется водительское удостоверение.

В отношении мужчины составили административные материалы по факту ДТП и управления транспортом без соответствующих прав. Электросамокат поместили на спецстоянку.