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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Игре предприниматель продала 176 кг полуфабрикатов из сырья неизвестного происхождения

12:25, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Игре предприниматель продала 176 кг полуфабрикатов из сырья неизвестного происхождения
12:25, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
116
0
#Удмуртия\n#Игра\n#Роспотребнадзор
Источник фото: ИИ
116
0

Продукцию поставляли в магазины Ижевска и Перми.

Игра. Удмуртия. Предпринимательница из Игры изготовила и реализовала 176,4 кг мясных полуфабрикатов с нарушениями ветеринарного законодательства. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Удмуртии.

В июле женщина произвела 6,4 кг говяжьих котлет и 170 кг пельменей «Домашние со сливками». При этом в качестве сырья были списаны куриный фарш и свинина. Говядина и сливки в документах отсутствовали, из-за чего происхождение и безопасность сырья подтвердить не удалось.

Продукцию реализовали в предприятия розничной торговли Ижевска и Перми.

29 июля предпринимательнице объявили предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства. 

Напомним, ранее в Игре предприниматель произвела 342 кг говяжьего бульона из сырья неизвестного происхождения.

 

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12:25, 31 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
116
0
#Удмуртия\n#Игра\n#Роспотребнадзор