Игра. Удмуртия. Предпринимательница из Игры изготовила и реализовала 176,4 кг мясных полуфабрикатов с нарушениями ветеринарного законодательства. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Удмуртии.

В июле женщина произвела 6,4 кг говяжьих котлет и 170 кг пельменей «Домашние со сливками». При этом в качестве сырья были списаны куриный фарш и свинина. Говядина и сливки в документах отсутствовали, из-за чего происхождение и безопасность сырья подтвердить не удалось.

Продукцию реализовали в предприятия розничной торговли Ижевска и Перми.

29 июля предпринимательнице объявили предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.

Напомним, ранее в Игре предприниматель произвела 342 кг говяжьего бульона из сырья неизвестного происхождения.