Гавриловка. Удмуртия. Воткинский районный суд на 20 суток приостановил деятельность пищеблока детского оздоровительного лагеря «Юность» в Воткинском районе. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Во время плановой проверки инспекторы установили, что из кранов моечного оборудования текла вода выраженного «ржавого» (коричневого) цвета с посторонними включениями.

В Роспотребнадзоре отметили, что такая вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и непригодна для питьевых и хозяйственно-бытовых целей.

Организацией питания в этом пищеблоке занимается ООО «Поиск». Суд признал компанию виновной и на 20 суток приостановил деятельность пищеблока лагеря.

Напомним, в августе 2025 года лагерь закрывали на 30 суток из-за того, что детей там поили водой из-под крана.