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Суд приостановил работу пищеблока лагеря «Юность» в Удмуртии из-за качества воды

17:30, 30 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Суд приостановил работу пищеблока лагеря «Юность» в Удмуртии из-за качества воды
17:30, 30 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
75
0
#Удмуртия\n#Воткинский район\n#Роспотребнадзор
Источник фото: ИИ
75
0

В пищеблоке обнаружили воду коричневого цвета, непригодную для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.

Гавриловка. Удмуртия. Воткинский районный суд на 20 суток приостановил деятельность пищеблока детского оздоровительного лагеря «Юность» в Воткинском районе. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Во время плановой проверки инспекторы установили, что из кранов моечного оборудования текла вода выраженного «ржавого» (коричневого) цвета с посторонними включениями. 

В Роспотребнадзоре отметили, что такая вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и непригодна для питьевых и хозяйственно-бытовых целей.

Организацией питания в этом пищеблоке занимается ООО «Поиск». Суд признал компанию виновной и на 20 суток приостановил деятельность пищеблока лагеря.

Напомним, в августе 2025 года лагерь закрывали на 30 суток из-за того, что детей там поили водой из-под крана.

 

 

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17:30, 30 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
75
0
#Удмуртия\n#Воткинский район\n#Роспотребнадзор