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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Два парня на одном самокате попали под колёса авто в Ижевске

15:25, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Два парня на одном самокате попали под колёса авто в Ижевске
15:25, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
113
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#электросамокат\n#кикшеринг\n#авария\n#подростки
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
113
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Оба получили травмы.

Ижевск. Удмуртия. Вечером 29 июля в Ижевске два 17-летних парня на электросамокате попали под машину. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло около 21:30 на улице 50 лет ВЛКСМ. 34-летний водитель «Лады Гранты» при выезде с прилегающей территории сбил 17-летнего водителя кикшерингового электросамоката, который пересекал проезжую часть по линии тротуара.

Отмечается, что юноша перевозил 17-летнего пассажира. Оба молодых человека получили травмы в результате ДТП.

В Госавтоинспекции напоминают, что кататься вдвоём на одном самокате строго запрещено. Также в ГАИ обратили внимание водителей, что при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, пользующимся преимуществом в движении.

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15:25, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
113
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#электросамокат\n#кикшеринг\n#авария\n#подростки