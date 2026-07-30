Ижевск. Удмуртия. Вечером 29 июля в Ижевске два 17-летних парня на электросамокате попали под машину. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло около 21:30 на улице 50 лет ВЛКСМ. 34-летний водитель «Лады Гранты» при выезде с прилегающей территории сбил 17-летнего водителя кикшерингового электросамоката, который пересекал проезжую часть по линии тротуара.

Отмечается, что юноша перевозил 17-летнего пассажира. Оба молодых человека получили травмы в результате ДТП.

В Госавтоинспекции напоминают, что кататься вдвоём на одном самокате строго запрещено. Также в ГАИ обратили внимание водителей, что при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, пользующимся преимуществом в движении.