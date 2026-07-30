Погиб один мирный житель.
Удмуртия. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова отчиталась о последствиях массовой атаки БПЛА на Удмуртию 30 июля. Сообщение она опубликовала в своих соцсетях.
В ходе налёта на север республики было сбито два вражеских беспилотника. К сожалению, погиб один мирный житель. На месте работают оперативные службы.
Также был проведён оперативный штаб по ликвидации последствий атаки БПЛА на логистический центр в Сарапуле. Отмечается, что сотрудники атакованного объекта были эвакуированы. Для иногородних будет организован трансфер.
«По предварительным данным, пострадавших и жертв нет. Продолжается тушение открытого огня. Силы региональной группировки и главного управления МЧС России по Удмуртии направлены на локализацию пожара», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в тушении участвуют 308 человек и 95 единиц техники.
Роспотребнадзор провел исследования — концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.
Напомним, ранее Следком России возбудил уголовное дело о теракте после атаки дронов на Вайлдберриз в Сарапуле.
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