Удмуртия. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова отчиталась о последствиях массовой атаки БПЛА на Удмуртию 30 июля. Сообщение она опубликовала в своих соцсетях.

В ходе налёта на север республики было сбито два вражеских беспилотника. К сожалению, погиб один мирный житель. На месте работают оперативные службы.

Также был проведён оперативный штаб по ликвидации последствий атаки БПЛА на логистический центр в Сарапуле. Отмечается, что сотрудники атакованного объекта были эвакуированы. Для иногородних будет организован трансфер.

«По предварительным данным, пострадавших и жертв нет. Продолжается тушение открытого огня. Силы региональной группировки и главного управления МЧС России по Удмуртии направлены на локализацию пожара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении участвуют 308 человек и 95 единиц техники.

Роспотребнадзор провел исследования — концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.

Напомним, ранее Следком России возбудил уголовное дело о теракте после атаки дронов на Вайлдберриз в Сарапуле.