Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

Два БПЛА сбили в небе над северными районами Удмуртии

14:46, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Два БПЛА сбили в небе над северными районами Удмуртии
14:46, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
588
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сарапул\n#Wildberries\n#атака БПЛА\n#дроны\n#атака беспилотников\n#пожар
Источник фото: Ольга Абрамова
588
0

Погиб один мирный житель.

Удмуртия. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова отчиталась о последствиях массовой атаки БПЛА на Удмуртию 30 июля. Сообщение она опубликовала в своих соцсетях.

В ходе налёта на север республики было сбито два вражеских беспилотника. К сожалению, погиб один мирный житель. На месте работают оперативные службы.

Также был проведён оперативный штаб по ликвидации последствий атаки БПЛА на логистический центр в Сарапуле. Отмечается, что сотрудники атакованного объекта были эвакуированы. Для иногородних будет организован трансфер.

«По предварительным данным, пострадавших и жертв нет. Продолжается тушение открытого огня. Силы региональной группировки и главного управления МЧС России по Удмуртии направлены на локализацию пожара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении участвуют 308 человек и 95 единиц техники.

Роспотребнадзор провел исследования — концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.

Напомним, ранее Следком России возбудил уголовное дело о теракте после атаки дронов на Вайлдберриз в Сарапуле.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

14:46, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
588
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сарапул\n#Wildberries\n#атака БПЛА\n#дроны\n#атака беспилотников\n#пожар