Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в поджоге автомобиля своей бывшей девушки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ранее в полицию поступило обращение по поводу возгорания автомобиля «GAC» в Машиностроителе. После тушения было установлено, что возгорание произошло в результате поджога. В ходе следственных мероприятий был задержан 38-летний ижевчанин.

«По версии следствия, у задержанного возник конфликт с бывшей сожительницей на почве ревности. Желая отомстить, он с помощью горючей жидкости и зажигалки поджег ее автомобиль, после чего скрылся с места происшествия. Ущерб составил 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело за умышленный поджог (статья 167 УК РФ). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. За данное преступление ему может грозить до пяти лет лишения свободы.