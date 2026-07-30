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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске задержали «ревнивца» по подозрению в поджоге машины своей бывшей девушки

14:20, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске задержали «ревнивца» по подозрению в поджоге машины своей бывшей девушки
14:20, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
314
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД по Удмуртии\n#поджог\n#автомобиль\n#ревность
Источник фото: ИИ
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Ущерб составил 1 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в поджоге автомобиля своей бывшей девушки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ранее в полицию поступило обращение по поводу возгорания автомобиля «GAC» в Машиностроителе. После тушения было установлено, что возгорание произошло в результате поджога. В ходе следственных мероприятий был задержан 38-летний ижевчанин.

«По версии следствия, у задержанного возник конфликт с бывшей сожительницей на почве ревности. Желая отомстить, он с помощью горючей жидкости и зажигалки поджег ее автомобиль, после чего скрылся с места происшествия. Ущерб составил 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело за умышленный поджог (статья 167 УК РФ). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. За данное преступление ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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14:20, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
314
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД по Удмуртии\n#поджог\n#автомобиль\n#ревность