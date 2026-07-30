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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Превышения опасных веществ в воздухе в Сарапуле не выявили

13:31, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Превышения опасных веществ в воздухе в Сарапуле не выявили
13:31, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Управление Роспотребнадзора по УР\n#загрязнение воздуха\n#пожар\n#Wildberries\n#атака БПЛА
Источник фото: ИИ
0

Мониторинг продолжается.

Сарапул. Удмуртия. В воздухе в Сарапуле и Сарапульском районе не выявлено превышений допустимых концентраций токсичных веществ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Напомним, в Управлении начали проверку качества воздуха после возникшего пожара на логистическом центре Вайлдберриз в Сарапуле.

Были проведены отбор проб и исследования атмосферного воздуха на границе Сарапула и деревень Пастухово и Антипино Сарапульского района. Специалисты проверяли воздух на содержание загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, гидрохлорид, хлор, аммиак, формальдегид, взвешенные вещества, взвешенные частицы PM 2,5, взвешенные частицы PM 10, угарный газ.

По результатам исследований превышения концентраций токсичных веществ в воздухе не выявлены. Отмечается, что мониторинг продолжается.

Напомним, утром 30 июля в Удмуртии подвергся атаке логистический центр Вайлдберриз в Сарапуле. После этого было ограничено движение транспорта по Ижевскому тракту. На место происшествие приехала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова для организации оперативного штаба.

Также Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ).

Корпорация развития Удмуртии начала собирать список предпринимателей, чей товар мог пострадать во время атаки. Прорабатываются меры поддержки для пострадавшего бизнеса.

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13:31, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Управление Роспотребнадзора по УР\n#загрязнение воздуха\n#пожар\n#Wildberries\n#атака БПЛА