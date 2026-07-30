Ижевск. Удмуртия. В компании Вайлдберриз опровергли распространяющийся в интернете документ о якобы перераспределении логистических потоков в Казахстан после атаки на логистический центр компании в Сарапуле. Об этом «Сусанину» заявили в пресс-службе RWB.

В документе, который пришёл на почту «Сусанину», также заявляется о повышении тарифов на логистические издержки для продавцов.

«Данный документ — фейк. Компания не распространяла подобные письма. Вся официальная коммуникация с партнерами осуществляется на портале продавцов», — отметили в пресс-службе.

В свою очередь в официальном сообществе для партнёров ВБ сообщается, что поставки по типам «Короб» и «Поштучная паллета» принимаются на склады во Владимире, Туле, Твери, Новосемейкино и Красном Бору. Поставки по типу «Монопаллета» — на объекты в Омске и Новосемейкино. Бытовую химию также можно перенаправить на склады в Туле и Новосемейкино.

Также Корпорация развития Удмуртии начала собирать список продавцов, чей товар пострадал на складе, для оказания региональных мер поддержки предпринимателям.

Напомним, ранее сообщалось, что в Удмуртии был атакован логистический центр Вайлдберриз в Сарапуле. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии начало проверку качества воздуха после возникшего пожара. Также было ограничено движение транспорта по Ижевскому тракту в Сарапуле. На место происшествия приехала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова для организации оперативного штаба.