Действие расценили как нападение на объекты гражданской инфраструктуры.
Сарапул. Удмуртия. После атаки противника по Удмуртии Следком возбудил уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Она проинформировала, что Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждены уголовные дела о террористических актах (статья 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе логистические центры в Пензенской области и Удмуртской Республике.
«30 июля украинскими националистами был атакован логистический объект в городе Сарапуле Удмуртской Республики. В очередной раз киевский режим демонстрирует безразличие и цинизм, нанося удары по местам нахождения большого количества гражданских товаров, в том числе первой необходимости. Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия. Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этим и другим аналогичным преступлениям, будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в сообщении Светланы Петренко.
Напомним, в десятом часу утра руководитель УР Ольга Абрамова сообщила, что вражеские беспилотники атаковали одно из предприятий республики. Следом появилась информация, что на подступах к Сарапулу перекрыто движение по тракту. После Роспотребнадзор сообщил, что начат мониторинг воздуха из-за пожара в логистическом центре «Вайлдберриз». В Корпорации развития УР также заявили о готовности принять заявки от предпринимателей, пострадавших при атаке на склад в Сарапуле.
На место происшествия Ольга Абрамова прибыла лично. Напомним, для неё это первый рабочий день на посту врио главы Удмуртии.
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