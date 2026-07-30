Сарапул. Удмуртия. После атаки противника по Удмуртии Следком возбудил уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она проинформировала, что Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждены уголовные дела о террористических актах (статья 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе логистические центры в Пензенской области и Удмуртской Республике.

«30 июля украинскими националистами был атакован логистический объект в городе Сарапуле Удмуртской Республики. В очередной раз киевский режим демонстрирует безразличие и цинизм, нанося удары по местам нахождения большого количества гражданских товаров, в том числе первой необходимости. Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия. Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этим и другим аналогичным преступлениям, будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в сообщении Светланы Петренко.

Напомним, в десятом часу утра руководитель УР Ольга Абрамова сообщила, что вражеские беспилотники атаковали одно из предприятий республики. Следом появилась информация, что на подступах к Сарапулу перекрыто движение по тракту. После Роспотребнадзор сообщил, что начат мониторинг воздуха из-за пожара в логистическом центре «Вайлдберриз». В Корпорации развития УР также заявили о готовности принять заявки от предпринимателей, пострадавших при атаке на склад в Сарапуле.

На место происшествия Ольга Абрамова прибыла лично. Напомним, для неё это первый рабочий день на посту врио главы Удмуртии.