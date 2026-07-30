Сарапул. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова прибыла на место происшествия в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На месте будет проведён оперативный штаб.

Напомним, ранее сообщалось, что одно из предприятий в Удмуртии было атаковано БПЛА. Как выяснилось, удар пришёлся по логистическому центру Вайлдберриз в Сарапуле. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии начало проверку качества воздуха после возникшего пожара. Также было ограничено движение транспорта по Ижевскому тракту в Сарапуле.