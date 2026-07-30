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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Врио главы Удмуртии прибыла на место происшествия в Сарапуле

12:10, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Врио главы Удмуртии прибыла на место происшествия в Сарапуле
12:10, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
172
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#Ольга Абрамова\n#оперативный штаб\n#БПЛА
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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Будет развёрнут оперативный штаб.

Сарапул. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова прибыла на место происшествия в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На месте будет проведён оперативный штаб.

Напомним, ранее сообщалось, что одно из предприятий в Удмуртии было атаковано БПЛА. Как выяснилось, удар пришёлся по логистическому центру Вайлдберриз в Сарапуле. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии начало проверку качества воздуха после возникшего пожара. Также было ограничено движение транспорта по Ижевскому тракту в Сарапуле.

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12:10, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
172
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#Ольга Абрамова\n#оперативный штаб\n#БПЛА