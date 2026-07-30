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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Корпорации развития Удмуртии ждут заявки от предпринимателей, пострадавших при атаке на склад в Сарапуле

12:05, 30 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Корпорации развития Удмуртии ждут заявки от предпринимателей, пострадавших при атаке на склад в Сарапуле
12:05, 30 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
189
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#поддержка бизнеса
Источник фото: ИА «Сусанин»
189
0

Региональные власти собирают предложения по мерам поддержки и запустили юридические консультации для бизнеса.

Ижевск. Удмуртия. Корпорация развития Удмуртии начала сбор информации от предпринимателей, чей товар пострадал при атаке на логистический центр в Сарапуле. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале организации.

Власти региона собирают предложения по мерам поддержки для пострадавшего бизнеса. Для сбора данных запущена специальная форма, доступная по ссылке.

Кроме того, для предпринимателей организованы бесплатные юридические консультации. Подать заявку можно через форму.

В Корпорации развития Удмуртии призвали бизнесменов сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и не распространять непроверенную информацию.

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12:05, 30 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
189
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#поддержка бизнеса