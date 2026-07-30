Ижевск. Удмуртия. Корпорация развития Удмуртии начала сбор информации от предпринимателей, чей товар пострадал при атаке на логистический центр в Сарапуле. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале организации.

Власти региона собирают предложения по мерам поддержки для пострадавшего бизнеса. Для сбора данных запущена специальная форма, доступная по ссылке.

Кроме того, для предпринимателей организованы бесплатные юридические консультации. Подать заявку можно через форму.

В Корпорации развития Удмуртии призвали бизнесменов сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и не распространять непроверенную информацию.