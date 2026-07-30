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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Сарапульском районе проверяют воздух из-за пожара на логистическом центре 

10:56, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Сарапульском районе проверяют воздух из-за пожара на логистическом центре 
10:56, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
179
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#пожар\n#возгорание\n#Управление Роспотребнадзора по УР\n#мониторинг
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Управление Роспотребнадзора проводит мониторинг в соседних со складом деревнях.

Сарапул. Удмуртия. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии проводит мониторинг качества воздуха в связи с пожаром на логистическом центре Вайлдберриз в Сарапуле. Об этом официально сообщили в ведомстве 30 июля. 

Мониторинг ведётся на границе ближайшей жилой застройки в деревне Пастухово, деревне Антипино Сарапульского района. Движение по Ижевскому тракту в Сарапуле приостановлено

Напомним, ранее врио главы Удмуртии Ольга Абрамова сообщила, что утром 30 июля вражеским БПЛА был поражён один из объектов на территории республики.

Как написали в официальной пресс-службе RWB, атакован логистический центр в Сарапуле. Возникло возгорание, на месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет.

Также отмечается, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

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10:56, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
179
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#пожар\n#возгорание\n#Управление Роспотребнадзора по УР\n#мониторинг