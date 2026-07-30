Сарапул. Удмуртия. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии проводит мониторинг качества воздуха в связи с пожаром на логистическом центре Вайлдберриз в Сарапуле. Об этом официально сообщили в ведомстве 30 июля.

Мониторинг ведётся на границе ближайшей жилой застройки в деревне Пастухово, деревне Антипино Сарапульского района. Движение по Ижевскому тракту в Сарапуле приостановлено.

Напомним, ранее врио главы Удмуртии Ольга Абрамова сообщила, что утром 30 июля вражеским БПЛА был поражён один из объектов на территории республики.

Как написали в официальной пресс-службе RWB, атакован логистический центр в Сарапуле. Возникло возгорание, на месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет.

Также отмечается, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.