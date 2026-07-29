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Пожарные спасли жилой дом от огня в Якшур-Бодьинском районе

16:05, 29 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Пожарные спасли жилой дом от огня в Якшур-Бодьинском районе
16:05, 29 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
64
0
#Удмуртия\n#Якшур-Бодьинский район\n#пожар
Источник фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии
64
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Причиной пожара могло стать короткое замыкание проводов в сарае.

Порва. Удмуртия. Ночью 29 июля в деревне Порва Якшур-Бодьинского района произошёл пожар. Около 00:42 загорелись надворные постройки на территории частного хозяйства. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии.

К моменту прибытия пожарных горел сарай. Существовала угроза распространения огня на жилой дом.

Пожарные совместно с добровольцами ликвидировали пожар на площади 100 кв. м. Огнеборцам удалось не допустить распространения пламени на жилой дом.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводов в сарае.

Напомним, в эту же ночь в Шарканском районе семья с тремя детьми спаслась из горящего дома.

 

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16:05, 29 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
64
0
#Удмуртия\n#Якшур-Бодьинский район\n#пожар