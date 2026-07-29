Порва. Удмуртия. Ночью 29 июля в деревне Порва Якшур-Бодьинского района произошёл пожар. Около 00:42 загорелись надворные постройки на территории частного хозяйства. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии.

К моменту прибытия пожарных горел сарай. Существовала угроза распространения огня на жилой дом.

Пожарные совместно с добровольцами ликвидировали пожар на площади 100 кв. м. Огнеборцам удалось не допустить распространения пламени на жилой дом.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводов в сарае.

Напомним, в эту же ночь в Шарканском районе семья с тремя детьми спаслась из горящего дома.