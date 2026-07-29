Титово. Удмуртия. Семья из пяти человек, в том числе трое детей, эвакуировалась из горящего дома в деревне Титово Шарканского района. Пожар произошёл ночью 29 июля. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Шарканского района.

Сообщение о возгорании поступило в 00:19. К моменту прибытия пожарных открытым пламенем горели баня с предбанником и дровяником, а также крыша дома.

В результате пожара огонь уничтожил баню с предбанником и дровяником на площади 90 кв. м. Мансарда дома повреждена на площади 120 кв. м. Пожарные не допустили распространения огня на соседние дома.

Все пять членов семьи, включая троих детей, успели эвакуироваться.

По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство дымовой трубы, в частности отсутствие противопожарной разделки дымовой трубы печи бани.

В тушении возгорания также участвовали добровольцы пожарной дружины.