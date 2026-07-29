Можга. Удмуртия. Суд в Можге вынес приговор мужчине, которого обвиняли в угрозах убийства и лишении свободы собственной супруги. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Напомним, сам инцидент произошёл в мае 2026 года. Конфликт случился на почве ревности.

«Мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошёл к жене и направил на неё нож, потребовал руки для связывания их скотчем. Оказав сопротивление, женщина выбила нож из руки подсудимого, который схватил её за волосы и нанес ей удары кулаком по голове. Затем, угрожая убийством и ограничивая свободу женщины, подсудимый вновь потребовал её руки. Получив отказ, нанес потерпевшей удары по лицу и начал душить ее, продолжая высказывать угрозы убийством. Напуганная женщина выполнила требования супруга, и он связал ей руки и ноги скотчем», — говорится в сообщении.

Однако через какое-то время мужчина потерял бдительность, потерпевшей удалось освободиться и покинуть дом.

Были возбуждены уголовные дела по статьям за незаконное лишение человека свободы (статья 127 УК РФ) и угрозу убийством (119 УК РФ).

В суде мужчина признал вину.

По совокупности преступлений виновному назначено наказание в виде принудительных работ на срок полтора года и 20 дней с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.