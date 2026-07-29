Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

В двух водонапорных башнях в одном из районов Удмуртии обнаружили опасные бактерии

09:30, 29 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В двух водонапорных башнях в одном из районов Удмуртии обнаружили опасные бактерии
09:30, 29 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
38
0
#Удмуртия\n#Якшур-Бодьинский район\n#вода\n#суд\n#санитарные нормы
Источник фото: ИИ
38
0

Их работа приостановлена на 30 дней.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии в двух водонапорных башнях обнаружили превышение гигиенического норматива по содержанию обобщенных колиформных бактерий, энтерококков. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества республики.

Скважины принадлежат ООО УК «Соцкомсервис». В результате суд признал юридическое лицо виновным нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению. Деятельность двух вышек приостановлена на 30 дней.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:30, 29 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
38
0
#Удмуртия\n#Якшур-Бодьинский район\n#вода\n#суд\n#санитарные нормы