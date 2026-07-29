Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии в двух водонапорных башнях обнаружили превышение гигиенического норматива по содержанию обобщенных колиформных бактерий, энтерококков. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества республики.

Скважины принадлежат ООО УК «Соцкомсервис». В результате суд признал юридическое лицо виновным нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению. Деятельность двух вышек приостановлена на 30 дней.