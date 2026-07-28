Ижевск. Удмуртия. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии выдало администрациям муниципальных образований 16 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований после обследований мест купания и пляжей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В июле специалисты провели выездные обследования пляжей и мест купания в республике, а также проверили соблюдение требований санитарно-эпидемиологических заключений для водных объектов, используемых в рекреационных целях.

По результатам мероприятий признаки нарушений выявили на территориях Воткинского, Шарканского, Киясовского, Каракулинского, Игринского, Дебёсского, Красногорского, Ярского, Увинского, Камбарского и Можгинского районов, а также в Воткинске. Предостережения связаны с отсутствием санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водных объектов установленным требованиям или не оборудованием пляжей в соответствии с санитарными правилами.

По состоянию на 28 июля Роспотребнадзор выдал шесть санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии требованиям водных объектов, используемых для отдыха. Они касаются пруда на реке Чумойке в Завьяловском районе, пруда на территории базы отдыха «Красная горка» в Воткинском районе, Можгинского пруда, Пазяльского и Кинягильского прудов в Можгинском районе, а также Горнякского пруда в районе деревни Лудзи-Шудзи.

В ведомстве предупредили, что купание в водоёмах, где качество воды и почвы не соответствует гигиеническим нормативам или не исследовано, может представлять угрозу для жизни и здоровья.