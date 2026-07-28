Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе спасли водителя, который уснул в горящем грузовике. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии.

Пожар произошёл 28 июля около 07:05 на автодороге «Ижевск-Сарапул» у поворота на село Бураново. Загорелся грузовой автомобиль «ГАЗон Некст», внутри которого спал мужчина. Дым заметил водитель другой фуры, которая стояла на этой же стоянке. Он разбудил мужчину и вызвал пожарных.

Огонь полностью уничтожил автомобиль. Причина пожара устанавливается.