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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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При возгорании фуры в Малопургинском районе чуть не погиб водитель

16:08, 28 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
При возгорании фуры в Малопургинском районе чуть не погиб водитель
16:08, 28 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
78
0
#Малопургинский район\n#Удмуртия\n#пожар\n#грузовики
Источник фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии
78
0

Он спал, когда в автомобиле разгорелся пожар.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе спасли водителя, который уснул в горящем грузовике. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии.

Пожар произошёл 28 июля около 07:05 на автодороге «Ижевск-Сарапул» у поворота на село Бураново. Загорелся грузовой автомобиль «ГАЗон Некст», внутри которого спал мужчина. Дым заметил водитель другой фуры, которая стояла на этой же стоянке. Он разбудил мужчину и вызвал пожарных.

Огонь полностью уничтожил автомобиль. Причина пожара устанавливается. 

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16:08, 28 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
78
0
#Малопургинский район\n#Удмуртия\n#пожар\n#грузовики