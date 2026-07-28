Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

В Ижевске подросток на электросамокате попал под машину, пересекая дорогу на красный свет

14:25, 28 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ижевске подросток на электросамокате попал под машину, пересекая дорогу на красный свет
14:25, 28 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
17
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#авария\n#электросамокат
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
17
0

15-летний водитель получил травмы. 

Ижевск. Удмуртия. 15-летний водитель кикшерингового электросамоката пострадал в ДТП в Ижевске. Авария произошла 27 июля около 21:15 напротив дома №17 на улице Советской. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

По предварительной информации, подросток пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, не спешившись с электросамоката. В этот момент его сбила «Шкода Октавиа» под управлением 24-летней девушки.

В результате ДТП подросток получил травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что пользоваться кикшеринговыми электросамокатами можно только с 16 лет. Также перед пересечением проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиться.

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

14:25, 28 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
17
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#авария\n#электросамокат