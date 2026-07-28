Красногорское. Удмуртия. Полицейские в селе Красногорское в Удмуртии задержали 33-летнего мужчину, который подозревается в порче имущества своего 19-летнего брата. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

После распития алкоголя между братьями произошёл конфликт. В ходе ссоры мужчина разбил лопатой окна и повредил кузов «Лады Калины» своего младшего брата.

Возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества (статья 167 УК РФ). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.