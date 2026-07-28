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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии задержали мужчину, который разбил машину брата

13:20, 28 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии задержали мужчину, который разбил машину брата
13:20, 28 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
42
0
#Удмуртия\n#Красногорское\n#Красногорский район\n#МВД\n#машина\n#ущерб\n#ссора\n#братья
Источник фото: ИИ
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Ущерб составил почти 180 тыс. рублей.

Красногорское. Удмуртия. Полицейские в селе Красногорское в Удмуртии задержали 33-летнего мужчину, который подозревается в порче имущества своего 19-летнего брата. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

После распития алкоголя между братьями произошёл конфликт. В ходе ссоры мужчина разбил лопатой окна и повредил кузов «Лады Калины» своего младшего брата.

Возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества (статья 167 УК РФ). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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13:20, 28 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
42
0
#Удмуртия\n#Красногорское\n#Красногорский район\n#МВД\n#машина\n#ущерб\n#ссора\n#братья