Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

Жителя Кизнера приговорили к 15 годам колонии за изнасилование ребёнка 

12:30, 28 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Жителя Кизнера приговорили к 15 годам колонии за изнасилование ребёнка 
12:30, 28 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
47
0
#Удмуртия\n#Кизнер\n#преступление\n#изнасилование
Источник фото: пресс-служба судов Удмуртии
47
0

Мужчина также угрожал убийством матери потерпевшей, заявляя, что расправится с женщиной в случае отказа дочери вступить с ним в половую связь.

Кизнер. Удмуртия. 33-летнего ранее судимого жителя Кизнера приговорили к 15 годам и трем дням лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней и угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

В сентябре 2025 года в Кизнере мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 8-летнюю девочку. Также он угрожал убийством ее матери, заявляя, что расправится с женщиной в случае отказа дочери вступить с ним в половую связь. 

С подсудимым потерпевшие познакомились в тот же день у общей знакомой. Преступления были совершены в доме, который фигурант демонстрировал для сдачи в аренду, рассказали в Следкоме УР. 

В суде мужчина свою вину не признал. Однако суд исследовал представленные стороной обвинения доказательства и проверил доводы защиты, после чего пришел к выводу о признании подсудимого виновным.

При назначении наказания суд учел состояние здоровья мужчины, наличие у него малолетних детей, а также то, что он фактически воспитывал и содержал детей бывшей супруги от предыдущего брака. Отягчающим обстоятельством по всем эпизодам признано совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге мужчину приговорили к 15 годам и трем дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначили один год 11 месяцев ограничения свободы с возложением предусмотренных законом ограничений.

Кроме того, суд взыскал с осужденного один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней потерпевшей. 

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:30, 28 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
47
0
#Удмуртия\n#Кизнер\n#преступление\n#изнасилование