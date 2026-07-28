Кизнер. Удмуртия. 33-летнего ранее судимого жителя Кизнера приговорили к 15 годам и трем дням лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней и угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

В сентябре 2025 года в Кизнере мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 8-летнюю девочку. Также он угрожал убийством ее матери, заявляя, что расправится с женщиной в случае отказа дочери вступить с ним в половую связь.

С подсудимым потерпевшие познакомились в тот же день у общей знакомой. Преступления были совершены в доме, который фигурант демонстрировал для сдачи в аренду, рассказали в Следкоме УР.

В суде мужчина свою вину не признал. Однако суд исследовал представленные стороной обвинения доказательства и проверил доводы защиты, после чего пришел к выводу о признании подсудимого виновным.

При назначении наказания суд учел состояние здоровья мужчины, наличие у него малолетних детей, а также то, что он фактически воспитывал и содержал детей бывшей супруги от предыдущего брака. Отягчающим обстоятельством по всем эпизодам признано совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге мужчину приговорили к 15 годам и трем дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначили один год 11 месяцев ограничения свободы с возложением предусмотренных законом ограничений.

Кроме того, суд взыскал с осужденного один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней потерпевшей.