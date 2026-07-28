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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Рост количества ДТП с электровелосипедами и самокатами наблюдается в Ижевске

12:20, 28 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Рост количества ДТП с электровелосипедами и самокатами наблюдается в Ижевске
12:20, 28 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электросамокаты\n#электровелосипеды\n#авария\n#ДТП\n#Госавтоинспекция
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
53
0

За полгода была зарегистрирована 31 авария.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с начала 2026 года наблюдается увеличение количества ДТП со средствами индивидуальной мобильности — электровелосипедами и электросамокатами. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Так, на территории города было зарегистрировано 31 ДТП с СИМ. Это на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также десять человек, среди которых пять детей до 16 лет, получили травмы различной степени тяжести.

В связи с увеличением числа аварий, сотрудники Госавтоинспекции проводят специализированные профилактические мероприятия — профилактические беседы, выдают памятки по безопасности дорожного движения. Нарушителей ПДД привлекают к административной ответственности.

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12:20, 28 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электросамокаты\n#электровелосипеды\n#авария\n#ДТП\n#Госавтоинспекция