Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с начала 2026 года наблюдается увеличение количества ДТП со средствами индивидуальной мобильности — электровелосипедами и электросамокатами. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Так, на территории города было зарегистрировано 31 ДТП с СИМ. Это на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также десять человек, среди которых пять детей до 16 лет, получили травмы различной степени тяжести.

В связи с увеличением числа аварий, сотрудники Госавтоинспекции проводят специализированные профилактические мероприятия — профилактические беседы, выдают памятки по безопасности дорожного движения. Нарушителей ПДД привлекают к административной ответственности.