Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 28 июля с 05:50 нет движения троллейбусов №1 и №7 по улицам Воткинское шоссе и Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение приостановлено из-за непредвиденного отключения напряжения. Маршруты троллейбусов изменены.

Троллейбус №1: Центр — ул. Пушкинская — ул. 10 лет Октября — кольцо на перекрёстке улиц 9 Января и Ворошилова (и обратно).

Троллейбус №7: Центр — ул. Пушкинская — ул. 10 лет Октября — ул. Ворошилова — ул. Труда (и обратно).

Отмечается, что автобусы ИжГЭТ №№1Т, 2Т, 4Т, 14Т следуют по своим маршрутам.