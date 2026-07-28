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Из-за отключения напряжения троллейбусы №1 и №7 не ходят по Воткинскому шоссе и улице Дзержинского в Ижевске

09:29, 28 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Из-за отключения напряжения троллейбусы №1 и №7 не ходят по Воткинскому шоссе и улице Дзержинского в Ижевске
09:29, 28 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
27
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбусы\n#ИжГЭТ\n#электроэнергия
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Автобусы следуют по своим маршрутам.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 28 июля с 05:50 нет движения троллейбусов №1 и №7 по улицам Воткинское шоссе и Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение приостановлено из-за непредвиденного отключения напряжения. Маршруты троллейбусов изменены.

Троллейбус №1: Центр — ул. Пушкинская — ул. 10 лет Октября — кольцо на перекрёстке улиц 9 Января и Ворошилова (и обратно).

Троллейбус №7: Центр — ул. Пушкинская — ул. 10 лет Октября — ул. Ворошилова — ул. Труда (и обратно).

Отмечается, что автобусы ИжГЭТ №№1Т, 2Т, 4Т, 14Т следуют по своим маршрутам.

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09:29, 28 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
27
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбусы\n#ИжГЭТ\n#электроэнергия