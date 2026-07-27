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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пассажирка погибла в аварии в Дебёсском районе

18:08, 27 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Пассажирка погибла в аварии в Дебёсском районе
18:08, 27 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Удмуртия\n#Дебесы\n#ДТП\n#смерть\n#происшествие
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
52
0

Автомобилем управлял пьяный водитель.

Дебёсы. Удмуртия. В Дебёсском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 27 июля около 13:47 на дороге «Дебёсы-Кез» в Дебёсском районе. По предварительным данным, пьяный 43-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась. В результате аварии погибла 40-летняя женщина-пассажир.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативных служб.  

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18:08, 27 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Удмуртия\n#Дебесы\n#ДТП\n#смерть\n#происшествие