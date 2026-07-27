Дебёсы. Удмуртия. В Дебёсском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 27 июля около 13:47 на дороге «Дебёсы-Кез» в Дебёсском районе. По предварительным данным, пьяный 43-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась. В результате аварии погибла 40-летняя женщина-пассажир.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативных служб.