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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии мужчину, переехавшего на тракторе собаку, оштрафовали на 40 тысяч рублей

17:20, 27 июля, 2026
В Удмуртии мужчину, переехавшего на тракторе собаку, оштрафовали на 40 тысяч рублей
17:20, 27 июля, 2026
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#Удмуртия\n#Малопургинский район\n#жестокое обращение с животными\n#жестокость\n#собака
Источник фото: Пресс-служба судов Удмуртии
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Он несколько раз проехал по лежащему на обочине псу.

Гожня. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который переехал на тракторе собаку. Об этом по запросу «Сусанина» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Удмуртии. 

Напомним, жестокий инцидент произошёл в деревне Гожня Малопургинского района в августе прошлого года. Тревогу забили волонтёры. После полиция начала проверку

Как установил суд, пёс нападал на сельскохозяйственный скот. «Подсудимый вместе с другим жителем деревни отогнал собаку от скота. Собака, убегая, ударилась об автомобиль под управлением подсудимого, обездвижела и лежала на обочине», — говорится в сообщении. 

После мужчина пересел за руль мини-трактора и передним и задним колёсами наехал на лежащего на обочине пса, затем вновь проехал по его туловищу, а затем ещё раз колесом. Собака умерла. 

По статье о жестоком обращении с животным мужчине назначили штраф в 40 тыс. рублей. Суд учёл смягчающие обстоятельства — совершение преступления впервые, положительные характеристики, а также наличие ребёнка. 

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17:20, 27 июля, 2026
36
0
#Удмуртия\n#Малопургинский район\n#жестокое обращение с животными\n#жестокость\n#собака