Гожня. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который переехал на тракторе собаку. Об этом по запросу «Сусанина» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Напомним, жестокий инцидент произошёл в деревне Гожня Малопургинского района в августе прошлого года. Тревогу забили волонтёры. После полиция начала проверку.

Как установил суд, пёс нападал на сельскохозяйственный скот. «Подсудимый вместе с другим жителем деревни отогнал собаку от скота. Собака, убегая, ударилась об автомобиль под управлением подсудимого, обездвижела и лежала на обочине», — говорится в сообщении.

После мужчина пересел за руль мини-трактора и передним и задним колёсами наехал на лежащего на обочине пса, затем вновь проехал по его туловищу, а затем ещё раз колесом. Собака умерла.

По статье о жестоком обращении с животным мужчине назначили штраф в 40 тыс. рублей. Суд учёл смягчающие обстоятельства — совершение преступления впервые, положительные характеристики, а также наличие ребёнка.