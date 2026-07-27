Ува. Удмуртия. В Увинском районе возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летнего юноши в реке Ува. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Трагедия произошла 26 июля. Подросток погиб во время купания в месте, где это запрещено. Тело несовершеннолетнего обнаружили в ходе поисковых мероприятий.

В рамках расследования следствием осмотрено место происшествия, допрошены свидетели. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших трагедии.

Следственное управление СК России по Удмуртии напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного пребывания детей на водоёмах и недопустимости купания в необорудованных местах.

Напомним, 22 июля в селе Булай Увинского района утонул 13-летний мальчик.