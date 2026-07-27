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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Увинском районе возбуждено дело по факту гибели 17-летнего подростка в реке

16:29, 27 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Увинском районе возбуждено дело по факту гибели 17-летнего подростка в реке
16:29, 27 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Удмуртия\n#гибель на воде
Источник фото: Следком Удмуртии
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Тело юноши обнаружено в ходе поисковых мероприятий.

Ува. Удмуртия. В Увинском районе возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летнего юноши в реке Ува. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Трагедия произошла 26 июля. Подросток погиб во время купания в месте, где это запрещено. Тело несовершеннолетнего обнаружили в ходе поисковых мероприятий.

В рамках расследования следствием осмотрено место происшествия, допрошены свидетели. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших трагедии.

Следственное управление СК России по Удмуртии напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного пребывания детей на водоёмах и недопустимости купания в необорудованных местах.

Напомним, 22 июля в селе Булай Увинского района утонул 13-летний мальчик.

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16:29, 27 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
70
0
#Удмуртия\n#гибель на воде