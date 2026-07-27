За те же сутки другой несовершеннолетний на электросамокате попал под автобус.
Ижевск. Удмуртия. Двое подростков получили травмы в ДТП с электросамокатами в Ижевске 26 июля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
Около 17:50 на улице Удмуртской 12-летний мальчик на электросамокате «Куго М4» мощностью более 250 Вт пересекал дорогу в неположенном месте и столкнулся с автомобилем скорой помощи. Подростка доставили в больницу, где оказали амбулаторную помощь.
Позже, около 20:30, на улице Чугуевского 53-летний водитель автобуса «ЛИАЗ» столкнулся с электросамокатом «Куго М4 Про Макс», которым управляла 16-летняя девушка. Она пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали. В отношении несовершеннолетней составили административные материалы.
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
Решается вопрос о привлечении законных представителей подростков к ответственности.
Госавтоинспекция напоминает, что электросамокаты мощностью более 250 Ватт относятся к мототехнике, а их эксплуатация несовершеннолетними не допускается.
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