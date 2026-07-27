Ижевск. Удмуртия. Двое подростков получили травмы в ДТП с электросамокатами в Ижевске 26 июля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Около 17:50 на улице Удмуртской 12-летний мальчик на электросамокате «Куго М4» мощностью более 250 Вт пересекал дорогу в неположенном месте и столкнулся с автомобилем скорой помощи. Подростка доставили в больницу, где оказали амбулаторную помощь.

Позже, около 20:30, на улице Чугуевского 53-летний водитель автобуса «ЛИАЗ» столкнулся с электросамокатом «Куго М4 Про Макс», которым управляла 16-летняя девушка. Она пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали. В отношении несовершеннолетней составили административные материалы.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии



Решается вопрос о привлечении законных представителей подростков к ответственности.

Госавтоинспекция напоминает, что электросамокаты мощностью более 250 Ватт относятся к мототехнике, а их эксплуатация несовершеннолетними не допускается.