Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии из-за жары в период с 28 по 31 июля 2026 года местами ожидается четвёртый класс пожароопасности лесов и торфяников. Об этом сообщает председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Напомним, ранее в Удмуртии прогнозировали третий класс пожароопасности. Запрещено сжигать мусор и сухую растительность, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.

Также днём 28 июля местами по Удмуртии ожидаются грозы. Жителей просят соблюдать меры безопасности.