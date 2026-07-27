Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

Пожароопасность четвёртого класса ожидается в Удмуртии

14:10, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Пожароопасность четвёртого класса ожидается в Удмуртии
14:10, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#жара\n#пожароопасность\n#Госкомитет Удмуртии по делам ГО и ЧС\n#гроза
Источник фото: ИИ
78
0

Также 28 июля прогнозируются грозы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии из-за жары в период с 28 по 31 июля 2026 года местами ожидается четвёртый класс пожароопасности лесов и торфяников. Об этом сообщает председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Напомним, ранее в Удмуртии прогнозировали третий класс пожароопасности. Запрещено сжигать мусор и сухую растительность, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.

Также днём 28 июля местами по Удмуртии ожидаются грозы. Жителей просят соблюдать меры безопасности.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

14:10, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#жара\n#пожароопасность\n#Госкомитет Удмуртии по делам ГО и ЧС\n#гроза