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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Четырёхлетнего ребёнка и шестерых взрослых спасли на пожаре в Ижевске

14:05, 27 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Четырёхлетнего ребёнка и шестерых взрослых спасли на пожаре в Ижевске
14:05, 27 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
73
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#МЧС России по Удмуртии\n#пожар
Источник фото: Пресс-служба МЧС Удмуртии
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Хозяйку квартиры прохожие вынесли из помещения до приезда скорой.

Ижевск. Удмуртия. Поздно вечером 26 июля в двухэтажном многоквартирном доме в микрорайоне Машиностроитель Ижевска произошёл пожар. В результате спасатели вывели и вынесли из здания семь человек, в том числе 4-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Дым из окна квартиры на первом этаже заметили двое прохожих. Мужчины зашли в подъезд и постучали в дверь, но им никто не открыл. Предположив, что внутри могут находиться люди, они вскрыли дверь и обнаружили на полу 59-летнюю хозяйку квартиры. Мужчины вынесли женщину на улицу и передали медикам. Её госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Из-за плотного дыма жильцы соседних квартир оказались заблокированы. Пять человек смогли самостоятельно покинуть здание. Ещё семерых спасли сотрудники МЧС: троих, включая 4-летнюю девочку, вывели через окно первого этажа, двоих спустили со второго этажа по трёхколенной лестнице, ещё одного человека вывели из подъезда в маске самоспасателя.

В результате пожара огнём повреждены внутренняя отделка и имущество в квартире на площади 10 кв. м. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводов в светильнике.

К ликвидации последствий пожара привлекались три единицы техники и 11 сотрудников МЧС.

 

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14:05, 27 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
73
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#МЧС России по Удмуртии\n#пожар