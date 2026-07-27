Ижевск. Удмуртия. Поздно вечером 26 июля в двухэтажном многоквартирном доме в микрорайоне Машиностроитель Ижевска произошёл пожар. В результате спасатели вывели и вынесли из здания семь человек, в том числе 4-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Дым из окна квартиры на первом этаже заметили двое прохожих. Мужчины зашли в подъезд и постучали в дверь, но им никто не открыл. Предположив, что внутри могут находиться люди, они вскрыли дверь и обнаружили на полу 59-летнюю хозяйку квартиры. Мужчины вынесли женщину на улицу и передали медикам. Её госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Из-за плотного дыма жильцы соседних квартир оказались заблокированы. Пять человек смогли самостоятельно покинуть здание. Ещё семерых спасли сотрудники МЧС: троих, включая 4-летнюю девочку, вывели через окно первого этажа, двоих спустили со второго этажа по трёхколенной лестнице, ещё одного человека вывели из подъезда в маске самоспасателя.

В результате пожара огнём повреждены внутренняя отделка и имущество в квартире на площади 10 кв. м. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводов в светильнике.

К ликвидации последствий пожара привлекались три единицы техники и 11 сотрудников МЧС.