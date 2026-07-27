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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске остановили движение транспорта из-за сигнала «Опасное небо»

09:39, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске остановили движение транспорта из-за сигнала «Опасное небо»
09:39, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
56
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#атака БПЛА\n#БПЛА\n#«Опасное небо»\n#беспилотники\n#общественный транспорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
56
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Сирены работают в южных районах Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в связи с сигналом «Опасное небо» приостановлено движение общественного транспорта. Об этом сообщает городская администрация.

Сигнал «Опасное небо» был объявлен в Удмуртии 27 июля около 06:37. Существует угроза ракетной атаки.

Затем, в 08:10, сирены повторно включали в южных районах республики: Кизнерском, Граховском, Можгинском, Алнашском, Киясовском, Сарапульском, Камбарском, Каракулинском районах, Можге, Сарапуле. А также в Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Малопургинском, Воткинском, Шарканском районах, в Ижевске и Воткинске.

В 09:30 под угрозу атаки БПЛА вновь попали Завьяловский, Якшур-Бодьинский, Малопургинский, Воткинский, Шарканский районы, а также Ижевск и Воткинск.

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09:39, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
56
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#атака БПЛА\n#БПЛА\n#«Опасное небо»\n#беспилотники\n#общественный транспорт