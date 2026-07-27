Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в связи с сигналом «Опасное небо» приостановлено движение общественного транспорта. Об этом сообщает городская администрация.

Сигнал «Опасное небо» был объявлен в Удмуртии 27 июля около 06:37. Существует угроза ракетной атаки.

Затем, в 08:10, сирены повторно включали в южных районах республики: Кизнерском, Граховском, Можгинском, Алнашском, Киясовском, Сарапульском, Камбарском, Каракулинском районах, Можге, Сарапуле. А также в Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Малопургинском, Воткинском, Шарканском районах, в Ижевске и Воткинске.

В 09:30 под угрозу атаки БПЛА вновь попали Завьяловский, Якшур-Бодьинский, Малопургинский, Воткинский, Шарканский районы, а также Ижевск и Воткинск.