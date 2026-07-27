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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Девушку насмерть сбили на трассе в Удмуртии

09:26, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Девушку насмерть сбили на трассе в Удмуртии
09:26, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
88
0
#Удмуртия\n#Якшур-Бодьинский район\n#федеральная трасса\n#ДТП\n#авария\n#смертельное ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Она переходила дорогу по пешеходному переходу.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии ночью 27 июля произошло смертельное ДТП на трассе. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария случилась около 01:20 на 208-м километре федеральной трассы в Якшур-Бодьинском районе. 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ - 2114» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 29-летнюю девушку.

От полученных травм она погибла.

Проводится проверка, причины и обстоятельства устанавливаются Госавтоинспекцией Удмуртии.

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09:26, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
88
0
#Удмуртия\n#Якшур-Бодьинский район\n#федеральная трасса\n#ДТП\n#авария\n#смертельное ДТП