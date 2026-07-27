Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии ночью 27 июля произошло смертельное ДТП на трассе. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария случилась около 01:20 на 208-м километре федеральной трассы в Якшур-Бодьинском районе. 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ - 2114» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 29-летнюю девушку.

От полученных травм она погибла.

Проводится проверка, причины и обстоятельства устанавливаются Госавтоинспекцией Удмуртии.