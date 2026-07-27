Всего в республике с начала мая на воде погибли 11 человек.
Удмуртия. В Удмуртии в воскресенье, 26 июля, утонули два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
Первый случай произошёл около 05:00 в посёлке Ува. Погиб 17-летний юноша. Его тело извлекли из воды спасатели.
Днём 54-летний мужчина утонул в акватории пруда в деревне Соколовка Сарапульского района.
Как отмечает пресс-служба МЧС Удмуртии, с начала мая на водоёмах республики произошло 17 происшествий. Погибли 11 человек, из них трое детей.
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