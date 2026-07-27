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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Два человека утонули в Удмуртии за минувшие выходные 

09:17, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Два человека утонули в Удмуртии за минувшие выходные 
09:17, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
144
0
#Удмуртия\n#МЧС Удмуртии\n#гибель на воде
Источник фото: МЧС Удмуртии
144
0

Всего в республике с начала мая на воде погибли 11 человек.

Удмуртия. В Удмуртии в воскресенье, 26 июля, утонули два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Первый случай произошёл около 05:00 в посёлке Ува. Погиб 17-летний юноша. Его тело извлекли из воды спасатели.

Днём 54-летний мужчина утонул в акватории пруда в деревне Соколовка Сарапульского района.

Как отмечает пресс-служба МЧС Удмуртии, с начала мая на водоёмах республики произошло 17 происшествий. Погибли 11 человек, из них трое детей.

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09:17, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
144
0
#Удмуртия\n#МЧС Удмуртии\n#гибель на воде