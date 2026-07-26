Селты. Удмуртия. В деревне Пожгурт Селтинского района 25 июля произошёл пожар на поле. Об этом сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в своём посте в соцсетях.

Сигнал о возгорании поступил в 12:19. Огнеборцы совместно с добровольцами оперативно ликвидировали пожар на площади 90 квадратных метров, предотвратив его распространение на большие территории. Огнём уничтожено 100 рулонов соломы.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается дознавателем МЧС Удмуртии.