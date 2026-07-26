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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Селтинском районе при пожаре на поле сгорели 100 рулонов соломы

15:23, 26 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Селтинском районе при пожаре на поле сгорели 100 рулонов соломы
15:23, 26 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Селты\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: Андрей Шуткин
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Возгорание ликвидировано на площади 90 квадратных метров.

Селты. Удмуртия. В деревне Пожгурт Селтинского района 25 июля произошёл пожар на поле. Об этом сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в своём посте в соцсетях.

Сигнал о возгорании поступил в 12:19. Огнеборцы совместно с добровольцами оперативно ликвидировали пожар на площади 90 квадратных метров, предотвратив его распространение на большие территории. Огнём уничтожено 100 рулонов соломы.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается дознавателем МЧС Удмуртии.

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15:23, 26 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
11
0
#Селты\n#Удмуртия\n#пожар