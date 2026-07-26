Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

В Якшур-Бодьинском районе в ДТП погибли два человека

10:01, 26 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Якшур-Бодьинском районе в ДТП погибли два человека
10:01, 26 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
4
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ГАИ УР
4
0

75-летний водитель «Лады» выехал на встречную полосу в запрещённом месте и столкнулся с грузовиком.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Вечером 26 июля на федеральной трассе в Якшур-Бодьинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

Авария случилась около 22:30. По предварительным данным, 75-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречку без цели обгона и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом. Отметим, что выезжать на встречную полосу на этом участке было запрещено.

В результате ДТП водитель «Лады» и его 72-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм. Пожарные-спасатели проводили работы по деблокированию погибших.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:01, 26 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
4
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#ДТП