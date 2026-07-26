Якшур-Бодья. Удмуртия. Вечером 26 июля на федеральной трассе в Якшур-Бодьинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

Авария случилась около 22:30. По предварительным данным, 75-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречку без цели обгона и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом. Отметим, что выезжать на встречную полосу на этом участке было запрещено.

В результате ДТП водитель «Лады» и его 72-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм. Пожарные-спасатели проводили работы по деблокированию погибших.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.