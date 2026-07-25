Ижевск. Удмуртия. В Ижевске при столкновении легковушки и грузовика погиб водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 25 июля около 14:10 на дороге «Ижевск — Якшур-Бодья» в Ижевске. 48-летняя женщина за рулём «Москвича 3» при выезде со второстепенной дороги врезалась в «Урал», который ехал по главной дороге.

В результате столкновения женщина-водитель скончалась на месте. Две её пассажирки 44 и 74 лет получили травмы, их госпитализировали.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.