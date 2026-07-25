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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Женщина погибла в ДТП в Ижевске

17:30, 25 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Женщина погибла в ДТП в Ижевске
17:30, 25 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
243
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#смерть\n#травмы
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
243
0

«Москвич» столкнулся с «Уралом».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске при столкновении легковушки и грузовика погиб водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 25 июля около 14:10 на дороге «Ижевск — Якшур-Бодья» в Ижевске. 48-летняя женщина за рулём «Москвича 3» при выезде со второстепенной дороги врезалась в «Урал», который ехал по главной дороге.

В результате столкновения женщина-водитель скончалась на месте. Две её пассажирки 44 и 74 лет получили травмы, их госпитализировали.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.  

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17:30, 25 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
243
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#смерть\n#травмы