Глазов. Удмуртия. Из-за дождя в Глазовском районе вновь размыло насыпь на дороге в деревню Порпиево. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала глава района Галина Аверкиева.

Ночью 25 июля в Глазовском районе на протяжении четырёх часов шёл проливной дождь. В результате насыпь на дороге в деревню Порпиево размыло.

Отметим, что такое происходит уже второй раз за месяц. В ночь с 13 на 14 июля насыпь размыло из-за сильных дождей, а 15 июля её восстановили.

На место выехала комиссия, чтобы разработать план дальнейших действий. Жителей предупреждают, что из-за того, что уровень в реке значительно поднялся, начать ремонт невозможно.

«Любые работы в текущих условиях не только не дадут нужного эффекта, но и могут быть опасны. Как только вода спадёт, мы незамедлительно приступим к восстановлению дороги. Внимательно следим за ситуацией и ждём снижения уровня воды, чтобы начать работы и обеспечить связь с деревней», — заявила Галина Аверкиева.

Глава Глазова Сергей Коновалов отметил, что в реке Сыга также наблюдают значительное повышение уровня воды. Городской штаб, силы и средства городского звена находятся в режиме готовности.

Город готов проводить эвакуацию жителей Западного поселка и микрорайона Сыга. Специалисты постоянно мониторят уровень воды в реке. Сотрудники администрации Глазова и МЧС начали оповещение жителей.

Напомним, что 14 июля в глазове река Сыга аномально вышла из берегов и подтопила более 200 домовладений в Глазове и соседнем СНТ.