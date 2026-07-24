Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 23 июля с разницей чуть больше часа сбили двух пешеходов. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Первое ДТП произошло около 16:50 напротив дома №75 по улице Ленина. 14-летний мальчик на электросамокате сбил 45-летнюю женщину, которая шла по тротуару. Пешеход получила травмы и была госпитализирована.

Вторая авария произошла примерно в 18:05 напротив дома №33 по улице Заречное шоссе. 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Чари Тигго», наехал на 5-летнего мальчика. Ребёнок ехал через дорогу на самокате вне пешеходного перехода, который был в зоне видимости.

Отмечается, что мальчик внезапно выехал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Ребёнок получил травмы, и его увезли в больницу.