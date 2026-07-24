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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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За сутки в Ижевске два пешехода пострадали от наезда машины и электросамоката

17:10, 24 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
За сутки в Ижевске два пешехода пострадали от наезда машины и электросамоката
17:10, 24 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#пешеходы\n#дети
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Оба пострадавших были госпитализированы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 23 июля с разницей чуть больше часа сбили двух пешеходов. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Первое ДТП произошло около 16:50 напротив дома №75 по улице Ленина. 14-летний мальчик на электросамокате сбил 45-летнюю женщину, которая шла по тротуару. Пешеход получила травмы и была госпитализирована.

Вторая авария произошла примерно в 18:05 напротив дома №33 по улице Заречное шоссе. 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Чари Тигго», наехал на 5-летнего мальчика. Ребёнок ехал через дорогу на самокате вне пешеходного перехода, который был в зоне видимости.

Отмечается, что мальчик внезапно выехал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Ребёнок получил травмы, и его увезли в больницу. 

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17:10, 24 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
15
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#пешеходы\n#дети