Камбарка. Удмуртия. 68-летнего жителя Камбарки обвиняют в убийстве бывшей супруги, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, преступление произошло в ночь с 29 на 30 мая 2026 года после распития обвиняемым и его бывшей женой спиртных напитков. Во время ссоры мужчина нанёс женщине один удар ножом в область сердца. От полученного ранения она скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в Камбарский районный суд для рассмотрения по существу.