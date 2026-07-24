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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителя Камбарки обвиняют в убийстве бывшей жены

16:50, 24 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Жителя Камбарки обвиняют в убийстве бывшей жены
16:50, 24 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
38
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#убийство
Источник фото: ИА «Сусанин»
38
0

По версии следствия, после распития спиртного мужчина ударил женщину ножом в сердце. 

Камбарка. Удмуртия. 68-летнего жителя Камбарки обвиняют в убийстве бывшей супруги, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, преступление произошло в ночь с 29 на 30 мая 2026 года после распития обвиняемым и его бывшей женой спиртных напитков. Во время ссоры мужчина нанёс женщине один удар ножом в область сердца. От полученного ранения она скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в Камбарский районный суд для рассмотрения по существу.

 

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16:50, 24 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
38
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#убийство