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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Два жителя Воткинска получили ожоги при сварке машины

15:20, 24 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Два жителя Воткинска получили ожоги при сварке машины
15:20, 24 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
76
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ожоги\n#травмы
Источник фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
76
0

Пары от очистителя быстро воспламенились от искр.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске два молодых человека получили ожоги во время ремонта машины. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.

Днём 23 июля в Воткинске 23-летний хозяин гаража вымыл коробку передач машины очистителем, и лишняя жидкость стекла в ёмкость на дне смотровой ямы. Когда молодой человек закончил работу, то убрал поддон, закрыл яму и выгнал автомобиль на улицу.

Спустя несколько часов к жителю Воткинска приехал 21-летний друг. Они оба спустились в смотровую яму и начали варить выхлопную систему автомобиля, но из-за искр вспыхнули скопившиеся пары очистителя.

Хозяин гаража получил ожоги ног и предплечий. У него пострадало 15% тела, молодого человека госпитализировали. У второго пострадавшего оказались обожжены ноги (10% тела), сейчас он находится на амбулаторном лечении. 

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15:20, 24 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
76
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ожоги\n#травмы