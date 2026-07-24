Воткинск. Удмуртия. В Воткинске два молодых человека получили ожоги во время ремонта машины. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.

Днём 23 июля в Воткинске 23-летний хозяин гаража вымыл коробку передач машины очистителем, и лишняя жидкость стекла в ёмкость на дне смотровой ямы. Когда молодой человек закончил работу, то убрал поддон, закрыл яму и выгнал автомобиль на улицу.

Спустя несколько часов к жителю Воткинска приехал 21-летний друг. Они оба спустились в смотровую яму и начали варить выхлопную систему автомобиля, но из-за искр вспыхнули скопившиеся пары очистителя.

Хозяин гаража получил ожоги ног и предплечий. У него пострадало 15% тела, молодого человека госпитализировали. У второго пострадавшего оказались обожжены ноги (10% тела), сейчас он находится на амбулаторном лечении.