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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Завьяловском районе грузовик столкнулся с двумя машинами

15:03, 24 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Завьяловском районе грузовик столкнулся с двумя машинами
15:03, 24 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
64
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ГАИ Удмуртии
64
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В результате ДТП три человека попали в больницу.

Завьялово. Удмуртия. Утром 24 июля на федеральной трассе в Завьяловском районе произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

Авария случилась около 8:39. По предварительным данным, 68-летний водитель грузовика «Донгфенг» с прицепом отвлёкся от дороги и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилями «Митсубиси» и «Лада Веста».

В результате происшествия все водители получили травмы и были доставлены в больницу.

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15:03, 24 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
64
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#ДТП