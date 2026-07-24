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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Игре предприниматель произвела 342 кг говяжьего бульона из сырья неизвестного происхождения

14:50, 24 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Игре предприниматель произвела 342 кг говяжьего бульона из сырья неизвестного происхождения
14:50, 24 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
96
0
#Удмуртия\n#Игра\n#Россельхознадзор
Источник фото: ИИ
96
0

Продукция была реализована в Ижевске и Казани.

Игра. Удмуртия. Россельхознадзор выявил нарушение при производстве полуфабрикатов предпринимателем из Игры. В июле 2026 года женщина выработала 342 кг замороженного говяжьего бульона, списав в качестве сырья 24 кг свинины. При этом говядина среди списанного сырья отсутствовала. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Как отметили в ведомстве, это не позволяет подтвердить происхождение и безопасность использованного сырья, а также обеспечить его прослеживаемость. Произведённую продукцию предприниматель реализовала предприятиям розничной торговли в Ижевске и Казани.

Россельхознадзор направил уполномоченному лицу предупреждение. Предпринимателю также объявили предостережение о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства.

 

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14:50, 24 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
96
0
#Удмуртия\n#Игра\n#Россельхознадзор