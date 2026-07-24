Игра. Удмуртия. Россельхознадзор выявил нарушение при производстве полуфабрикатов предпринимателем из Игры. В июле 2026 года женщина выработала 342 кг замороженного говяжьего бульона, списав в качестве сырья 24 кг свинины. При этом говядина среди списанного сырья отсутствовала. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Как отметили в ведомстве, это не позволяет подтвердить происхождение и безопасность использованного сырья, а также обеспечить его прослеживаемость. Произведённую продукцию предприниматель реализовала предприятиям розничной торговли в Ижевске и Казани.

Россельхознадзор направил уполномоченному лицу предупреждение. Предпринимателю также объявили предостережение о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства.