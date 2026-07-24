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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителя Ижевска обвиняют в поджоге автомобиля

12:45, 24 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Жителя Ижевска обвиняют в поджоге автомобиля
12:45, 24 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
46
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#прокуратура Удмуртии\n#поджог
Источник фото: ИИ
46
0

По данным следствия, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и действовал из хулиганских побуждений.

Ижевск. Удмуртия. 28-летний житель Ижевска обвиняется в умышленном уничтожении автомобиля. Уголовное дело направили в суд, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии. 

По данным следствия, в апреле 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджёг машину на стоянке на улице Автозаводской в Ижевске. Преступление было совершено из хулиганских побуждений. 

В результате автомобиль полностью сгорел. Ущерб оценили в 350 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Устиновский районный суд для рассмотрения по существу.

 

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12:45, 24 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
46
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#прокуратура Удмуртии\n#поджог