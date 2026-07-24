Ижевск. Удмуртия. 28-летний житель Ижевска обвиняется в умышленном уничтожении автомобиля. Уголовное дело направили в суд, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

По данным следствия, в апреле 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджёг машину на стоянке на улице Автозаводской в Ижевске. Преступление было совершено из хулиганских побуждений.

В результате автомобиль полностью сгорел. Ущерб оценили в 350 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Устиновский районный суд для рассмотрения по существу.