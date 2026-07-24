Ижевск. Удмуртия. Семерых жителей Удмуртии, Татарстана и Краснодарского края подозревают в организации занятия проституцией с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили «Сусанину» в Следкоме Удмуртии.

По версии следствия, в 2025-2026 годах подозреваемые создали организованную группу, в которую входили администраторы притонов и водители-охранники.

Интимные услуги девушки оказывали на территории Первомайского, Устиновского, Ленинского и Индустриального районов Ижевска. Для этого использовались специально оборудованные помещения, к деятельности также привлекались несовершеннолетние.

Противоправную деятельность удалось пресечь 22 июля сотрудникам СК и МВД при силовой поддержке Росгвардии. Во время обысков у подозреваемых изъяли крупные суммы денег, компьютерную технику, документы и приспособления для оказания интимных услуг.

Следователи допросили более 10 женщин, оказывавших интимные услуги, а также самих подозреваемых. Фигуранты подтвердили свою причастность к преступлению. Расследование продолжается.