Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за первые шесть месяцев 2026 года на 20,8% снизилось количество зафиксированных преступлений. Об этом рассказал руководитель СУ СК России по Удмуртии Рустам Тугушев в интервью «Интерфаксу».

Отмечается, что речь идёт о преступлениях, расследование которых находится в ведении СКР. В Удмуртии их зарегистрировано 8 623; за такой же период прошлого года — 10 887 (-20,8%). Как рассказал Рустам Тугушев, такая ситуация характерна и для страны в целом.

Также в Удмуртии на 20,4% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений: зарегистрировано 28 убийств, 48 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 21 изнасилование и покушение на изнасилование. Руководитель СК подчеркнул, что по всем этим категориям преступлений раскрываемость составила 100%.

При этом преступлений, совершённых детьми и подростками, с начала 2026 года, напротив, стало больше. Так, было возбуждено 86 уголовных дел — это на 31% больше, чем в прошлом году.

Рустам Тугушев уточнил, что отчасти этот рост является формальным, так как в этом году было завершено расследование уголовного дела о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации со значительным числом эпизодов, каждый из которых нашёл отражение в статистике.

Также рост криминального поведения среди подростков связан с преступлениями сексуальной направленности и с увеличением числа грабежей и разбоев.

«Эта тенденция вызывает тревогу. В последнее время преступления, совершаемые подростками, носят публичный, жестокий характер. Действия зачастую снимаются на мобильные телефоны, попадают в социальные сети. Как и в других регионах Российской Федерации, наметилась тенденция объединения несовершеннолетних в неформальные группировки для совершения хулиганских действий», — рассказал Рустам Тугушев.