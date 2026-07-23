Верхние Кивары. Удмуртия. В деревне Верхние Кивары Шарканского района 22 июля горел грузовой автомобиль «Урал». Об этом сообщили в Госкомитете Удмуртии по делам ГО и ЧС.

Огонь повредил внутреннюю отделку салона, кабину и моторный отсек машины на площади около 3 кв. метров. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность системы выпуска отработанных газов.

В результате пожара никто не пострадал.