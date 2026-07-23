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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Грузовой автомобиль загорелся в Шарканском районе Удмуртии

11:31, 23 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Грузовой автомобиль загорелся в Шарканском районе Удмуртии
11:31, 23 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
94
0
#Удмуртия\n#Шарканский район\n#пожар
Источник фото: Госкомитет Удмуртии по делам ГО и ЧС
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0

Возгорание произошло из-за неисправности системы выпуска отработанных газов.

Верхние Кивары. Удмуртия. В деревне Верхние Кивары Шарканского района 22 июля горел грузовой автомобиль «Урал». Об этом сообщили в Госкомитете Удмуртии по делам ГО и ЧС.

Огонь повредил внутреннюю отделку салона, кабину и моторный отсек машины на площади около 3 кв. метров. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность системы выпуска отработанных газов.

В результате пожара никто не пострадал. 

 

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11:31, 23 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
94
0
#Удмуртия\n#Шарканский район\n#пожар